До +7 потеплеет 5 марта в Псковской области

15:59, 04 марта 2019, ПАИ

5 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от 0 до +5, днём – от +2 до +7.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка – в норме.