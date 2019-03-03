Великолукский «Зенит» одержал победу на детском футбольном турнире в Тверской области

11:26, 04 марта 2019, ПАИ

Великолукская команда «Зенит» под руководством Сергея Грабаздина одержала победу на детском футбольном турнире среди команд мальчиков 2011 года рождения, который прошел 2 и 3 марта в городе Удомле Тверской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФК «Луки-Энергия».

Великие Луки представляли два коллектива – «Зенит» и «Экспресс» под руководством Вячеслава Бацака. Также в турнире участвовали две команды хозяев – «Удомля-1» и «Удомля-2», коллектив «Вышний Волочек» из Тверской области и «Пестово» из Новгородской.

Турнир проходил в один круг – каждый соперник сыграл с каждым по одному матчу. В первый игровой день подопечные Сергея Грабаздина в стартовом матче одержали победу над ровесниками из «Пестово» – 10:0. Во втором поединке разгромили «всухую» команду «Вышний Волочек» – 14:0. Одержав две победы, великолукский «Зенит» возглавил турнирную таблицу соревнования.

Подопечные Вячеслава Бацака в первом матче уступили ровесникам из команды «Удомля-2» – 1:2, а во втором выиграли у «Пестово» – 5:0.

Воскресный игровой день великолукские команды начали очным поединком, сильнее оказались подопечные Сергея Грабаздина - «Зенит» победил со счетом 2:1. Четвёртый поединок «Зенит» провел с «Удомлей-2», поединок завершился со счётом 12:0. В заключительном, пятом матче подопечным Сергея Грабаздина предстояло померяться силами с командой «Удомля-1», этот матч великолукский «Зенит» завершил с результатом 8:0. Одержав 5 побед в пяти матчах и показав 100-процентный результат, подопечные Сергея Грабаздина заняли первое место и стали победителями турнира. Юные великолучане выиграли свои матчи с общим счётом 46:1.

Лучшим игроком «Зенита» организаторы назвали вратаря Михаила Колоскова. Вторая великолукская команда в борьбе за 4-5 место одержала победу над командой тверской области «Вышний Волочек» – 2:0.