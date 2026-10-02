Три великолукские гимнастки вошли в сборную России и выступят на чемпионате мира в Южной Корее

14:42, 02 октября 2026, ПАИ

Три спортсменки из Великих Лук включены в состав сборной России по артистическому пилону. В ноябре они отправятся на чемпионат мира, который пройдёт в столице Южной Кореи Сеуле. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: газета «Великолукская правда»



Фото: газета «Великолукская правда»



Фото: газета «Великолукская правда»



Фото: газета «Великолукская правда»







Отбор на турнир состоялся зимой в Москве. Как рассказала тренер великолучанок Юлия Макарчук, в категории «арт» среди участниц 10–14 лет «любители» двойка Варвара и Ксения Молодьковы заняли третье место и получили путёвку на чемпионат мира. Варвара Никифорова в категории от шести до девяти лет «девочки-профессионалы» также отобралась на мировое первенство.

Тренеры спортсменок Юлия Макарчук и Вера Булынина отметили, что отбор был очень серьёзным. Благодаря мастерству, профессионализму и упорству великолучанкам удалось показать высокие результаты и завоевать место в сборной. Сейчас гимнастки активно готовятся к соревнованиям в Сеуле.

«Честно сказать, мы очень сильно переживаем, потому что это наше первое всемирное соревнование. Надеемся войти в пятёрку лучших», – поделилась участница сборной Варвара Молодькова.

«Для меня очень важно завоевать первое место, призовое. Я очень стараюсь для этого. Конечно, выступать на чемпионате – это ответственно и волнительно, но мы стараемся и уже, кажется, не так страшно», – рассказала Ксения Молодькова.

В прошлом году великолукские гимнастки уже выступали на чемпионате мира в Италии. Тогда Варвара Никифорова завоевала серебряную медаль. Сейчас она также нацелена на победу. «В Корее я хочу занять первое место, так как я очень готовлюсь к этим соревнованиям. И спасибо огромное моему тренеру», – сказала спортсменка.