Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Три великолукские гимнастки вошли в сборную России и выступят на чемпионате мира в Южной Корее

Три спортсменки из Великих Лук включены в состав сборной России по артистическому пилону. В ноябре они отправятся на чемпионат мира, который пройдёт в столице Южной Кореи Сеуле. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

  • Три великолукские гимнастки вошли в сборную России и выступят на чемпионате мира в Южной Корее
    Фото: газета «Великолукская правда»
  • Три великолукские гимнастки вошли в сборную России и выступят на чемпионате мира в Южной Корее
    Фото: газета «Великолукская правда»
  • Три великолукские гимнастки вошли в сборную России и выступят на чемпионате мира в Южной Корее
    Фото: газета «Великолукская правда»
  • Три великолукские гимнастки вошли в сборную России и выступят на чемпионате мира в Южной Корее
    Фото: газета «Великолукская правда»

Отбор на турнир состоялся зимой в Москве. Как рассказала тренер великолучанок Юлия Макарчук, в категории «арт» среди участниц 10–14 лет «любители» двойка Варвара и Ксения Молодьковы заняли третье место и получили путёвку на чемпионат мира. Варвара Никифорова в категории от шести до девяти лет «девочки-профессионалы» также отобралась на мировое первенство.

Тренеры спортсменок Юлия Макарчук и Вера Булынина отметили, что отбор был очень серьёзным. Благодаря мастерству, профессионализму и упорству великолучанкам удалось показать высокие результаты и завоевать место в сборной. Сейчас гимнастки активно готовятся к соревнованиям в Сеуле.

«Честно сказать, мы очень сильно переживаем, потому что это наше первое всемирное соревнование. Надеемся войти в пятёрку лучших», – поделилась участница сборной Варвара Молодькова.

«Для меня очень важно завоевать первое место, призовое. Я очень стараюсь для этого. Конечно, выступать на чемпионате – это ответственно и волнительно, но мы стараемся и уже, кажется, не так страшно», – рассказала Ксения Молодькова.

В прошлом году великолукские гимнастки уже выступали на чемпионате мира в Италии. Тогда Варвара Никифорова завоевала серебряную медаль. Сейчас она также нацелена на победу. «В Корее я хочу занять первое место, так как я очень готовлюсь к этим соревнованиям. И спасибо огромное моему тренеру», – сказала спортсменка.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

02 октября 2026

Три великолукские гимнастки вошли в сборную России и выступят на чемпионате мира в Южной Корее
02 октября 2026

Драма на последней минуте: «Псков» обыграл «Луки-Энергию – 2» и сохранил шансы на титул
02 октября 2026

Немец Франц Райндль избран президентом Международной федерации хоккея
02 октября 2026

Великолукские самбистки завоевали две бронзы на Кубке пяти морей в Калининграде
02 октября 2026

Чемпионат Псковской области по бегу на шоссе пройдёт 17 октября
02 октября 2026

ФК «Псков» сохранил шансы на титул в чемпионате СЗФО
01 октября 2026

Создание центра адаптивной физкультуры и спорта обсудили в Пскове
01 октября 2026

На спорт высших достижений в 2028 году планируется выделить 2,7 млрд рублей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...