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Общество

Подключиться к скидочной системе «Ювелирторга» смогут псковичи на выставке «Свадьба EXPO`2019»

На выставке «Свадьба EXPO`2019» в Пскове компания «Ювелирторг» предоставит возможность подключиться к системе скидок. Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор псковского салона Светлана Корельская.

Также на мероприятии «Ювелирторг» представит собственные рекламные буклеты и проконсультирует покупателей по вопросам скидок и акций. Подключившиеся к скидочной системе получат бонус – 500 рублей на оплату покупок в ювелирном салоне. Кроме того запланировала выдача подарков и призов от «Ювелирторга».

Отметим, что компания «Ювелирторг» в этом году выступает партнёром выставки.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. 

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>

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