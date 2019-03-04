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Общество

Открыт приём заявок на участие в хип-хоп фестивале «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» в Пскове

19 и 20 апреля в Пскове пройдёт ежегодный танцевальный хип-хоп фестиваль «БЕЗ_ПРЕДЕЛ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

В частности, 19 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пройдёт отборочное шоу, а 20 апреля в спортивно-развлекательном парке «Простория» состоятся финальные выступления и «батлы».

Проявить себя можно будет в таких номинациях, как: HIP-HOP battle (Baby) 1х1 (от 3 до 8 лет), BREAK-DANCE battle (Baby) 1х1 (от 3 до 6 лет), HIP-HOP battle (Junior) 1х1, BREAK-DANCE battle (Upgradez Kidz) 1х1 (от 7 до 10 лет), HIP-HOP battle (Profi) 1х1, BREAK-DANCE battle (Junior) 1х1 (11-16 лет), BREAK-DANCE battle (Profi) 1х1. Командная номинация «ШОУ ALL STYLES» впервые будет подразделена на 2 возрастные подгруппы: 3-10 лет и 11-35 лет.

В качестве членов жюри будут выступать танцоры международного уровня. Принимать участие в конкурсе могут как коллективы, так и отдельные танцоры, возраст участников 3-35 лет.

В этом году ежегодный хип-хоп фестиваль «Без_Предел» является официальным отборочным этапом на фестиваль YALTA SUMMER JAM - один из крупнейших Международных хип-хоп фестивалей. Отбор пройдёт в номинациях: Breaking Juniors и Breaking Profi. Победители в обеих номинациях получают по 10 000 рублей, которые они смогут потратить на билеты до Ялты.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля. Подать заявку на нужную номинацию можно в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» (Номинации и регистрация в информации группы). Также возможно заполнить заявку на участие в Псковском городском молодёжном центре (М. Горького, дом 15) или прислать заявку на электронную почту с пометкой «БЕЗ_ПРЕДЕЛ 2019»: pgmc-pskov@mail.ru, указав в заявке Ф. И. О, номинацию, дату рождения, телефон и e-mail (для сольных танцоров) или Ф. И. О руководителя, телефон руководителя, номинацию (для коллективов).

Организаторами танцевального фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» выступят: Псковский городской молодёжный центр, школа танцев Dance Family и хип-хоп центр «Хоть Отбавляй».

С положением фестиваля можно ознакомиться здесь.

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