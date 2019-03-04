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Общество

Во время празднования Масленицы в Великих Луках будет перекрыто движение

В Великих Луках на период празднования Масленицы будет прекращено движение транспортных средств по ряду улиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 19:00 8 марта до 16:00 9 марта будет закрыт проезд по площади Ленина. 9 марта с 11:00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада движение перекроют на перекрестке улицы Розы Люксембург и улицы Лизы Чайкиной, по набережной Александра Матросова (от улицы Розы Люксембург до проспекта Ленина), по проспекту Ленина (от улицы Лизы Чайкиной до улицы Некрасова), по улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы Толстого). В этот же день с 11:00 до 15:00 будет прекращено движение по улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта); по улице Карла Либкнехта (от улицы Некрасова до улицы Пушкина).

В качестве возможных маршрутов объезда установлены улица Пионерская, проспект Октябрьский, улица Лизы Чайкиной, улица Винатовского, улица Ботвина.

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