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Общество

Общественный совет обсудил итоги деятельности псковского Росреестра в 2018 году

В Управлении Росреестра по Псковской области состоялось заседание Общественного совета, в ходе которого рассматривались итоги работы регионального ведомства в прошедшем году.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, с докладом по основной теме выступила руководитель псковского Росреестра Олеся Ребеко. Она озвучила показатели Управления в 2018 году, и отметила, что деятельность регионального ведомства в рассматриваемый период была направлена на реализацию федеральных законов, указов президента РФ, приказов министерства экономического развития РФ и Росреестра.

Особое внимание в 2018 году было уделено реализации мероприятий «дорожной карты», направленных на улучшение инвестиционного климата в Псковской области; повышению качества предоставления государственных услуг Росреестра на базе МФЦ; улучшению качества и доступности оказываемых населению государственных услуг; организации работ по межведомственному взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и местного самоуправления; взаимодействию с общественностью, органами государственной власти и местного самоуправления.

После обсуждения доклада и внесения предложений и рекомендаций по совершенствованию дальнейшей деятельности, члены Общественного совета приняли решение признать работу Управления Росреестра по Псковской области в 2108 году удовлетворительной.

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