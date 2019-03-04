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Общество

11 нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр за прошлую неделю

На минувшей неделе инспекторы отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 3 плановых и 16 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 11 нарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок возбуждены 3 дела об административных правонарушениях, 2 собственника привлечены к административной ответственности, выданы 8 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 10 тысяч рублей, взысканы 35 тысяч рублей. Ликвидированы 11 нарушений.

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