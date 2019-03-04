Нетрезвых водителей-рецидивистов из Порхова и Палкино поймали в Пскове сотрудники ГИБДД

18:00, 04 марта 2019, ПАИ

В Пскове и Порхове сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1 марта утром в Пскове у дома на Рижском проспекте сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2114, которой управлял нетрезвый 32-летний житель поселка Палкино. 2 марта в Пскове на улице Коммунальной дорожная полиция остановила ГАЗ-31105, за рулем которого находился 39-летний нетрезвый пскович. А 3 марта на улице Петровской в Пскове на автомобиле Ford следовал 25-летний житель города Порхова, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 1 марта в Порхове у дома на улице Плеханова полицейские остановили ВАЗ-21102. Выяснилось, что за рулем машины находился 49-летний местный житель. Он тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам ведутся проверки.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.