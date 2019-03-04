Олимпиада по истории российского предпринимательства пройдет в ПсковГУ 13 марта

19:46, 04 марта 2019, ПАИ

13 марта Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» при поддержке Псковского государственного университета проводит региональный этап V всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов, организованной в рамках реализации совместного проекта «Деловой России» и Российского исторического общества «История российского предпринимательства».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, всероссийская олимпиада по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов проходит в 2 этапа. На региональном этапе олимпиада проводится местными отделениями общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на базе ведущих ВУЗов региона. Федеральный этап для победителей регионального этапа проводится на базе исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Победитель регионального этапа получит право представлять Псковскую область на всероссийском этапе олимпиады в Москве.

К участию приглашаются студенты (бакалавры, специалисты, магистранты) и аспиранты высших учебных заведений, студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Псковской области.

Региональный этап олимпиады пройдёт в ПсковГУ (аудитория № 100, корпус № 2, улица Льва Толстого, 4). Начало олимпиады в 14:15, регистрация открыта с 14:00. 20 марта сотсоится подведение итогов и размещение результатов на сайте ПсковГУ. А 22 марта - торжественная церемония награждения победителя и призеров регионального этапа олимпиады, вручение специальных призов.

Чтобы стать участником регионального этапа олимпиады, необходимо заполнить регистрационную форму и до 23-59 12 марта направить на адрес электронной почты: fefolymp@gmail.com Кроме того, до начала проведения олимпиады необходимо прийти по указанному адресу, зарегистрироваться и предъявить один из действующих документов: студенческий билет, зачетную книжку, удостоверение аспиранта.