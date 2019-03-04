Почти шесть тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе

20:47, 04 марта 2019, ПАИ

С 25 февраля по 3 марта в Псковской области зарегистрированы 5 тысяч 980 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 2 тысячи 675. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость ОРВИ по Псковской области понизилась относительно предыдущей недели на 20,3 %, что ниже недельного эпидемического порога на 9,7 %. В Пскове – заболеваемость ОРВИ понизилась относительно предыдущей недели на 7,3 %, что выше недельного эпидемического порога на 25,4 %. Всего за неделю госпитализированы 144 человека.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на высоком уровне. За неделю обследованы 45 больных с признаками ОРВИ, у 6 – диагностирован вирус А (H1N1)-2009, у 5 - А несубтипированные вирусы, у двух – парагрипп (1,3), у двух – аденовирус, у 7 – А (H3N2).