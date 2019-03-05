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Экономика

Самая компактная квартира в новостройке Пскова обойдется покупателям в 928 тысяч рублей

Самая компактная квартира площадью 25,8 кв м. в новостройке Пскова (ЖК «Сити») обойдётся покупателям в 928,8 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации сообщили эксперты портала Cian.ru.

Среди прочих регионов Северо-Западного федерального округа по соотношению площади квартиры и её стоимости Псков оказался на 8-м месте рейтинга, составленного из 10 пунктов.

Составители уточнили, что в рейтинге приняли участие новостройки, находящиеся в стадии строительства, а также сданные в эксплуатацию не более пяти лет назад. При этом лоты в последних рассматривались исключительно без отделки, за исключением проектов, в которых данная опция предусмотрена застройщиком.

На первом месте рейтинга расположился Санкт-Петербург. Здесь квартира площадью 17,6 кв. м. стоит 2,93 млн рублей. На втором месте - Ленинградская область и квартира площадью 18,6 кв. м. за 1,4 млн рублей. Третье место досталось Вологодской области. Здесь жилплощадь в 19,75 кв. м. можно купить за 714,6 тысяч рублей.

На четвёртом месте - Калининградская область: квартира площадью 21,54 кв м. стоит здесь 1,4 млн рублей. Пятое место рейтинга занимает республика Коми. Квартиру площадью 22,5 кв. м. в регионе продают за 1,22 млн рублей. Шестое место у республики Карелия: «однушка» площадью 22,68 кв. м. стоит 1,7 млн рублей. Седьмое место занимает Архангельская область: квартира площадью 22,14 кв. м. обойдётся в 1,62 млн рублей.

На девятом месте рейтинга расположилась Новгородская область. Здесь квартира в 28,1 кв. м. стоит 1,25 млн рублей. На последней позиции - Ненецкий автономный округ. Квартиру площадью 36,63 кв. м. здесь продают за 2,35 млн рублей.

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