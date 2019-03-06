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Общество

Авторские галстуки-бабочки представит мастерская «ТВИД» на выставке «Свадьба EXPO`2019»

Авторские галстуки-бабочки представит мастерская «ТВИД» на выставке «Свадьба EXPO`2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель мастерской Ольга Погорелова.

По её словам, посетители выставки увидят 37 новых галстуков ручной работы, которые выставляются впервые. Также можно будет выбрать галстук-бабочку в режиме онлайн из порядка 250 экземпляров.  

Всего в мастерской в наличии более 300 тканей, из которых можно сшить галстуки. «У нас индивидуальный подход, мы быстро шьем», - отметила собеседница ПАИ.

Ольга Погорелова заметила, что галстук-бабочка – один из основных атрибутов свадебного костюма. Поэтому мастерская «ТВИД» уже принимала участие в выставке «Свадьба EXPO`2018».

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. 

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>

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