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Общество

Сотрудники УФСИН России по Псковской области провели урок мужества, посвященный памяти погибших в чеченской кампании

В Писковской средней школе сотрудники УФСИН России по Псковской области провели урок мужества, посвященный памяти погибших в чеченской кампании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На мероприятии присутствовали сотрудники регионального УФСИН, представители администрации Псковского района, школьники и родственники погибших бойцов 6-й роты.

Так, с торжественной речью, перед гостями выступила глава Псковского района Наталья Федорова. Кроме того, председатель Совета ветеранов УИС Псковской области Владимир Михайлов и сотрудник ОСН «Зубр» Виталий Цанда рассказали школьникам о создании ОСН «Зубр», об участии сотрудников отдела в боевых действиях и о сотруднике данного спецподразделения Алексее Ширяеве, погибшего при штурме села «Комсосмольское», Чеченской республики, защищая интересы Российской Федерации.

После чего на базе Писковской школы прошел турнир по волейболу памяти 6-й роты, по окончании которого состоялось возложение цветов на могилы бойцов.

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