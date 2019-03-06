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Общество

Единые требования к объектам размещения ТКО разработают в России до июля

В первом полугодии 2019 года Минприроды РФ, Минпромторг РФ и Российский экологический оператор (РЭО) разработают единые требования к объектам размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Эта задача обозначена в числе первоочередных мероприятий РЭО на 2019 год по итогам установочного заседания главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, представителей ведомства и генерального директора РЭО Дениса Буцаева, сообщается на сайте investinfra.ru.

«Ряд законодательных инициатив, необходимых для интеграции публично-правовой компании в имеющуюся систему, будет внесен уже в весеннюю сессию Госдумы. Принятые новеллы позволят Минприроды России совместно с Минпромторгом России и публично-правовой компанией в первом полугодии 2019 года разработать единые требования к объектам размещения ТКО и направить на утверждение в Правительство России», - говорится в сообщении.

Также среди целей компании - создание единого информационного центра для консультаций региональных операторов и обработки жалоб граждан, совершенствование нормативной базы и дальнейшее взаимодействие с регионами по уточнению территориальных схем.

Кроме того, компания займется в 2019 году аудитом и инвентаризацией. А для создания электронной федеральной схемы обращения с ТКО будет обеспечена обработка территориальных данных о мощностях и местах расположения ТКО, планируемых к строительству объектах, сведениях о захоронении, сортировке, переработке, а также маршрутах транспортировки к полигонам.

Российский экологический оператор создан 14 января указом президента РФ Владимира Путина. Целями создания публично-правовой компании являются формирование комплексной системы ТКО, предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и на окружающую среду, вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве сырья для вторичной переработки и получения энергии.

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