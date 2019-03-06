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Общество

Нарушения в содержании путей выявлены на новосокольнической станции Гущино

Нарушения технических требований по содержанию железнодорожных путей выявила Великолукская транспортная прокуратура на станции Гущино в Новосокольнической дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура в отношении ответственного лица указанной дистанции возбудила дело об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования) и внесла представление.

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