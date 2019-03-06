Зарплатные ожидания в «женских» резюме в Псковской области на 40% меньше, чем в «мужских»

16:58, 06 марта 2019, ПАИ

Зарплатные ожидания в «женских» резюме в Псковской области на 40% меньше, чем в «мужских», сообщили Псковскому агентству информации в компании HeadНunter,

Неравномерное распределение «мужских» и «женских» резюме в пользу последних очевиднее всего в бухгалтерии и управленческом учете предприятия (89% резюме, открытых в 2019 году в Псковской области в этой сфере, принадлежат женщинам), в консультировании (89%), финансах (банки, инвестиции, лизинг – 81%), управлении персоналом (79%), среди административного персонала (74%) и в индустрии гостеприимства – туризма, гостиниц, ресторанов (76%). Меньше всего резюме, размещенных соискательницами прекрасного пола, оказалось в сферах инсталляции и сервиса (1%), автомобильного бизнеса (6%) и безопасности (12%).

Гендерный разрыв хорошо заметен в разрезе аналитики по желаемой заработной плате у кандидатов разных полов. По данным из резюме на hh.ru, представительницы профобласти «бухгалтерия» в среднем рассчитывают на зарплату в размере 25 тысяч рублей, а соискатели мужского пола – на 44 тысячи рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и в других профессиональных областях, где преобладают «женские» резюме: банки, инвестиции, лизинг (25 тысяч против 37,5 тысяч рублей), управление персоналом, тренинги (27 тысяч против 30 тысяч рублей), административный персонал (20 тысяч против 30 тысяч рублей). Работницы индустрии гостеприимства готовы трудиться в среднем за 25 тысяч рублей, а их коллеги мужчины указывают в резюме среднюю планку в 29 тысяч рублей.

Зарплатные ожидания женщин оказались ближе к реальности, то есть среднему предложению по заработной плате от работодателей.

Анализ резюме, принадлежащих жительницам Псковской области, показал, что практически каждое третье резюме открыто в начале года соискательницами в возрасте от 26 до 35 лет (38%). Еще 20% женщин из разных профобластей находятся в возрастном диапазоне от 36 до 45 лет, 14% – от 22 до 25 лет. Заинтересованы в поиске новой работы и соискательницы более зрелого возраста: от 46 до 55 лет (10%) и старше 55 лет (2%). Доля кандидатов в возрасте до 22 лет составляет 16%.