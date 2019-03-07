Итоги волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60» подвели в Псковской области

10:15, 07 марта 2019, ПАИ

В Псковской области подвели итоги V Молодежного форума волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

Мероприятие проходило в Пушкиногорском районе на базе «Пушкиногорье». Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД полковник полиции Сергей Титов поблагодарил ребят за активное участив форуме. Он отметил, что развитие волонтерства, популяризация его идеалов и ценностей, укрепление традиций этого благородного и созидательного движения играет особую роль в развитии региона.

Сергей Титов подчеркнул, что волонтёрское антинаркотическое движение при Управлении объединяет молодёжь, желающую предотвратить распространение психоактивных веществ на территории области, и готовую информировать общественность о последствиях потребления наркотиков, пропагандировать здоровый образ жизни, спорт и творчество.

Начальник УКОН УМВД вручил самым активным помощникам благодарственные письма и пожелал им дальнейших успехов в стремлении к добрым свершениям на благо общества.