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Общество

Самолет ВВС США произвёл разведку у границ Псковской области

Самолет ВВС США произвёл разведку у границ Псковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

5 марта радиоразведчик RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845 взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и переместился к Финскому заливу. В 16:00, курсируя в небе над Эстонией, воздушное судно провело разведку западных границ Ленинградской и Псковской областей. Boeing несколько раз облетел указанный район. 

Высота полета составила 9,4 километра над землей, скорость — 534,3 километра в час.

Как отметил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, подобная практика является стандартной для США и будет сохраняться в будущем. Стратегический курс Пентагона определяет Москву как одного из главных противников, а потому с каждым годом американское военное ведомство выделяет на подобные полеты все больше средств, подчеркнул аналитик.

Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов, из которых более тысячи — самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.

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