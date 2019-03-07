К сдаче финального теста готовятся обучающиеся Школы волонтёра Молодой Ганзы в Пскове

11:31, 07 марта 2019, ПАИ

5 марта в Пскове в рамках Школы волонтёра Молодой Ганзы 55 человек прослушали пятую лекцию. Ее провёл методист духовно-нравственного направления Андрей Таскаев. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, обучающиеся узнали о достопримечательностях Псковской области. В дальнейшем лекции помогут будущим волонтёрам сдать финальный тест, который пройдет 19 марта.

Напомним, школа готовит волонтёров возрастом от 14 до 26 лет для встречи делегатов из Ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в Пскове в июне 2019 года.

Молодежный центр подготовил уже два потока волонтеров для помощи в 39-х Международных Ганзейских днях. Первый поток закончил обучение в октябре, а второй курс в декабре 2018 года.