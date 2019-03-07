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Общество

Стрельбы к 140-летию образования УИС прошли в Псковском филиале Академии ФСИН

В загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН России состоялись соревнования по стрельбе из пистолета Макарова, приуроченные к 140-летию образования УИС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза. 

Соревнования по стрельбе из боевого оружия проходили среди постоянного состава в тире загородного учебного центра образовательной организации. Участников состязаний приветствовал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин, он пожелал всем удачи и успехов.

По итогам соревнований среди мужчин победу одержал начальник отделения информационно-технического обеспечения учебного отдела Александр Таныгин. Второе место завоевал старший инспектор группы по работе с личным составом отдела кадров Максим Григорьев. Начальник дежурной службы Антон Петров и начальник учебного отдела Артем Истомин стали бронзовыми призерами состязаний.

Лучший результат в стрельбе из пистолета Макарова среди женщин показала старший преподаватель-методист кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Екатерина Кучмук. Серебряным призером состязаний стала старший преподаватель-методист учебного отдела Елена Леонова. Преподаватель-методист учебного отдела Ольга Никандрова заняла третье место.

Организаторами мероприятия выступили несколько структурных подразделений вуза: преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки провели соревнования по стрельбе из боевого оружия среди постоянного состава образовательной организации, а сотрудники отдела тылового обеспечения организовали чаепитие возле костра.

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