Михаил Ведерников в канун Международного женского дня поздравил с праздником сотрудниц областного Управления МЧС России

16:24, 07 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в канун Международного женского дня поздравили с праздником сотрудниц областного Управления МЧС России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в неформальной встрече, которая прошла на базе аварийно-спасательной службы региона, приняли участие кинологи, психологи и специалисты call-центра «Службы 112».

«Мы вами восхищаемся и очень ценим. В вас как в Инь и Янь есть женственность и красота, вы проявляете заботу и любовь, поддерживаете домашний очаг, но в тоже время находитесь на таких ответственных постах, выполняя подчас мужскую работу, — сказал Михаил Ведерников, вспомнив строки поэта Наума Коржавина: «Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят…»

Губернатор вручил сотрудницам ведомства цветы, поблагодарил за работу и пожелал счастья, здоровья и любви. К поздравлениям присоединился и легендарный спортсмен.

Сотрудницы областного МЧС выразили признательность за внимание.

В разговоре за чашкой чая участники встречи поговорили как на профессиональные, так и личные темы. Затронули вопросы воспитания детей, занятий спортом и свободного времяпрепровождения.

Глава региона также сообщил, что областные власти плотно работают с МЧС России по вопросу строительства нового единого здания ЦУКС, обновления материально-технической базы областного Управления. «Приложим все усилия, чтобы вы работали в комфортных условиях, были обеспечены техникой и оборудованием», — сказал он.