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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации школьникам, как сохранить зрение

Роспотребнадзор дал рекомендации школьникам, как избежать близорукости из-за использования компьютеров и гаджетов, сообщается на официальном сайте ведомства.

«В качестве мер профилактики рекомендуется рациональное дозирование времени работы на компьютере и с гаджетами. Рекомендуется также ежедневное выполнение гимнастики для глаз, оборудование рабочего места ученика оптимальными условиями для выполнения зрительной работы – это удобное рабочее место, левостороннее освещение, расстояние от монитора до органа зрения не менее 70 сантиметров, от рабочей поверхности до органа зрения не менее 25 сантиметров», - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты рекомендуют школьникам гулять в светлое время суток не менее двух часов. По их словам, это также снижает риск возникновения проблем со зрением.

По данным ведомства, от 30% до 50% школьников к окончанию учебы испытывают проблемы со зрением, в частности плохо видят вдали, из-за чего вынуждены носить очки. 

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