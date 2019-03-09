Встреча с представителями Федерации космонавтики России пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» сегодня

10:31, 09 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 9 марта, в 15:00 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, улица Некрасова, 19) состоится встреча с представителями Федерации космонавтики России.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на мероприятии выступят представители Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерация космонавтики России: член-корреспондент РАКЦ, председатель секции истории космонавтики и ракетной техники Валерий Куприянов с темой «Космическая одиссея Юрия Гагарина» и член секции истории космонавтики и ракетной техники, радиофизик Владимир Раутиан с темой «Бросок к звезде» (К Альфа Центавре почти со скоростью света).

Встреча проходит в рамках работы общественно-государственного комитета празднования 85-летия Юрия Гагарина.

Организаторы: Русское космическое общество, управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области и досуговый центр «Юный техник».

Количество мест в зале ограничено, поэтому чтобы точно попасть на мероприятие необходимо зарегистрироваться здесь>>>

Мероприятие бесплатное.