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Общество

Встреча с представителями Федерации космонавтики России пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» сегодня

Сегодня, 9 марта, в 15:00 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, улица Некрасова, 19) состоится встреча с представителями Федерации космонавтики России.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на мероприятии выступят представители Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерация космонавтики России: член-корреспондент РАКЦ, председатель секции истории космонавтики и ракетной техники Валерий Куприянов с темой «Космическая одиссея Юрия Гагарина» и член секции истории космонавтики и ракетной техники, радиофизик Владимир Раутиан с темой «Бросок к звезде» (К Альфа Центавре почти со скоростью света).

Встреча проходит в рамках работы общественно-государственного комитета празднования 85-летия Юрия Гагарина

Организаторы: Русское космическое общество, управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области и досуговый центр «Юный техник».

Количество мест в зале ограничено, поэтому чтобы точно попасть на мероприятие необходимо зарегистрироваться здесь>>>

Мероприятие бесплатное.

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