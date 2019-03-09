0
10:31
Встреча с представителями Федерации космонавтики России пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
08:56
Всемирный День диджея отмечается 9 марта
19:16
Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями дарили цветы псковичкам в честь 8 марта
17:32
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта
16:05
Псковский ВООПИиК просит убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка
14:56
Все деревни Псковской области вдоль федеральных трасс осветят до 2020 года
13:26
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
Еще новости
Общество

400-летие со дня рождения протопопа Аввакума отметят сегодня в Пскове

Сегодня, 9 марта, в 10:00 в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, 10) состоится конференция, посвященная празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества.

Программа конференции:

10:00 – Регистрация участников конференции в Псковском областном центре народного творчества. Посещение экспозиции «Псковские мастера» - выставочный зал ПОЦНТ.

10:30 - Открытие конференции. Приветственное слово председателя Российского совета Древлеправославной Поморской Церкви Владимира Шамарина.

10:45 - Доклад на тему «Роль протопопа Аввакума в отечественной литературе и в истории России» доцента института философии человека РГПУ имени А. И. Герцена, кандидата философских наук К. Я. Кожурина и доклад «Роль протопопа Аввакума в формировании духовных центров старообрядчесва» председателя Новгородской старообрядческой общины А. А. Безгодова.

11:45 - Открытие фотовыставки «Староверие на Севере, традиции и современность», презентация альбома «Староверческий край Усть-Цильма», сборника «Международный старообрядческий форум 2018 года» - председатель Культурно-паломнического центра имени протопопа Аввакума М. Б. Пашинин. Заключительное слово председателя Российского совета Древлеправославной Поморской Церкви Владимира Шамарина.

12:00 – Перерыв.

12:20 – Выступление хора Древлеправославной Поморской Церкви.

Организаторами конференции являются старообрядческая Поморская община Пскова, Древлеправославная Поморская Церковь, культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума при содействии Псковского областного центра народного творчества. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Встреча с представителями Федерации космонавтики России пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
09 марта 2019
Встреча с представителями Федерации космонавтики России пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» сегодня
Всемирный День диджея отмечается 9 марта
09 марта 2019
Всемирный День диджея отмечается 9 марта
Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями дарили цветы псковичкам в честь 8 марта
08 марта 2019
Михаил Ведерников и Алексей Немов с сыновьями дарили цветы псковичкам в честь 8 марта
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта
08 марта 2019
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта
Псковский ВООПИиК просит убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка
08 марта 2019
Псковский ВООПИиК просит убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка
Все деревни Псковской области вдоль федеральных трасс осветят до 2020 года
08 марта 2019
Все деревни Псковской области вдоль федеральных трасс осветят до 2020 года
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
08 марта 2019
Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор
Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
08 марта 2019
Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году

Идет загрузка...