400-летие со дня рождения протопопа Аввакума отметят сегодня в Пскове

09:44, 09 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 9 марта, в 10:00 в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, 10) состоится конференция, посвященная празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества.

Программа конференции:

10:00 – Регистрация участников конференции в Псковском областном центре народного творчества. Посещение экспозиции «Псковские мастера» - выставочный зал ПОЦНТ.

10:30 - Открытие конференции. Приветственное слово председателя Российского совета Древлеправославной Поморской Церкви Владимира Шамарина.

10:45 - Доклад на тему «Роль протопопа Аввакума в отечественной литературе и в истории России» доцента института философии человека РГПУ имени А. И. Герцена, кандидата философских наук К. Я. Кожурина и доклад «Роль протопопа Аввакума в формировании духовных центров старообрядчесва» председателя Новгородской старообрядческой общины А. А. Безгодова.

11:45 - Открытие фотовыставки «Староверие на Севере, традиции и современность», презентация альбома «Староверческий край Усть-Цильма», сборника «Международный старообрядческий форум 2018 года» - председатель Культурно-паломнического центра имени протопопа Аввакума М. Б. Пашинин. Заключительное слово председателя Российского совета Древлеправославной Поморской Церкви Владимира Шамарина.

12:00 – Перерыв.

12:20 – Выступление хора Древлеправославной Поморской Церкви.

Организаторами конференции являются старообрядческая Поморская община Пскова, Древлеправославная Поморская Церковь, культурно-паломнический центр имени протопопа Аввакума при содействии Псковского областного центра народного творчества.