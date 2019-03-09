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Общество

День открытых дверей пройдёт сегодня в воркаут-центре Пскова

Сегодня, 9 марта, с 18:00 до 20:00 в рамках празднования Международного женского дня пройдёт день открытых дверей в воркаут-центре Пскова на улице Коммунальной, 19. Об этом сообщается в официальной группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

Пришедшие смогут своими глазами увидеть мобильную воркаут-площадку. «Крутая атмосфера и нереальный заряд энергии гарантирован, - обещают организаторы встречи. - В нашем воркаут-центре вы сможете узнать больше о спортивном движении street workout».

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