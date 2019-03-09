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Общество

Ранее судимого мужчину оштрафовали в Себеже за нарушение режима госграницы

В Себеже сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области оштрафовали мужчину, который был ранее судим за распространение экстремистских материалов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В железнодорожный пункт пропуска «Себеж» прибыл поезд международного следования сообщением «Рига – Москва». Специалисты выявили россиянина, следовавшего через границу по внутреннему паспорту. Выяснилось, что 25-летний молодой человек был ранее судим. В 2015 году он рассылал в Интернете видео- и аудиофайлы, подготовленные боевиками в ходе ведения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики. В том же году мужчину привлекли к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца.

За нарушение режима государственной границы молодой человек привлечен к ответственности в виде штрафа.

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