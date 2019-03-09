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Общество

Рейтинг лучших смартфонов на Android составили эксперты

Специалисты компании AnTuTu составили рейтинг лучших смартфонов 2019 года на Android. Как пишет газета «Известия», Redmi Note 7 назван лучшим гаджетом в ценовом диапазоне до $150.

В классе до $300 лидером признали Meizu V8 с четырехъядерным процессором MediaTek MT6739, а по объему памяти сопоставим с Redmi Note 7.

В категории до $450 лучшим признан Xiaomi Mi 8 за версию с 6 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти. Среди наиболее дорогих смартфонов первое место занимает Xiaomi Black Shark за $460.

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