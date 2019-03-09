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Общество

Профессии с самым быстрым трудоустройством назвал Минтруд

В Министерстве труда и соцзащиты России считают, что специалисты в области здравоохранения - врачи и средний медицинский персонал, - могут быстрее всего найти работу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Кроме того, далее в списке профессий с быстрым трудоустройством следуют квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

На третьем месте — работники охранных служб. При этом отмечается, что дольше всех работу ищут неквалифицированные рабочие.

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