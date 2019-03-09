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Общество

Очевидцев ДТП 5 марта в Пскове разыскивает полиция

В Пскове полиция разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 5 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМДВ РФ по Псковской области.

5 марта около 8:45 минут в Пскове на улице Труда у дома № 51 неизвестный водитель сбил 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся, а пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

Полиция просит всех, кто стал очевидцем произошедшего или располагает какой-либо информацией о ДТП, обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83  или  02.

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