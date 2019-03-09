Помочь больному трехлетнему ребенку смогут псковичи на праздновании Масленицы

15:27, 09 марта 2019, ПАИ

В Пскове на праздновании Масленицы жители города смогут помочь трехлетнему Андрею Пронину из Печорского района, у которого выявлен врождённый вывих бедра и укорочение левой ноги на 9 сантиметров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Мальчику нельзя наступать на больную ногу – из-за этого он не может полноценно передвигаться. Исправить ситуацию может операция по вправлению сустава. Сама операция бесплатная, но после неё нужно носить специальный ортез для ходьбы. Такой ортез можно изготовить только на заказ, его ориентировочная стоимость – 110 тыс. рублей. Мальчик живёт с мамой, папой и старшим братом в деревне Киршино Печорского района.

С 9:00 на Октябрьской площади волонтёры Детского фонда будут рассказывать гостям праздника о способах помочь Андрею Пронину. Пожертвование можно будет сделать в палатках Детского фонда, которые будут располагаться около ЦУМа и в Детском парке (между памятником княгини Ольги и Церковью Василия Великого на Горке). Кроме того, на празднике будут работать волонтёры с переносными копилками. За пожертвование отзывчивые псковичи получат пряник и другую сувенирную продукцию.

В 14:00 начнётся благотворительный Блинный поединок, где представители крупных организаций, власти и СМИ продемонстрируют свои кулинарные способности. Каждый приготовленный блин будет выставлен на аукцион и достанется тому, кто больше за него заплатит. Все вырученные деньги будут направлены на лечение Андрея Пронина.