Сергей Лазарев представил песню «Scream» для участия в «Евровидении-2019» (ВИДЕО)

16:20, 10 марта 2019, ПАИ

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в своем канале в Youtube клип на песню под название «Scream» («Крик»), с которой он будет представлять страну на 64-м международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.

«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл», — написал он в своем инстаграме, сообщает Gazeta.ru.

Клип на песню посвящен борьбе с детскими страхами. «Драматичная лирика песни и мощный вокал Сергея вдохновили меня на создание истории духовного взросления героя, борьбы со своими страхами, которые все мы носим с детства. Именно в борьбе с собой можно познать свои силы и возможности», — пояснил режиссер видео Константин Черепков в социальных сетях.

Сам Сергей Лазарев поблагодарил в микроблоке своего наставника, народного артиста России Филиппа Киркорова, который написал песню для «Евровидения» в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. «Спасибо Филиппу Киркорову не только за вклад в песню, но, прежде всего, за то, что ты всегда был рядом со мной — как брат. Настоящая дружба существует даже в шоу-бизнесе, и ты — лучший тому пример», — написал певец.

Напомним, в 2016 году артист уже представлял Россию на конкурсе в Стокгольме с композицией «You Are the Only One», где оказался в шаге от победы. Тогда Лазарев занял 3 место (и первое — по результатам зрительского голосования), уступив победу украинской представительнице Джамале.

«Евровидение-2019» пройдет в Израиле 14-18 мая. В прошлом году Россию на конкурсе представляла певица Юлия Самойлова, которая должна быть принять участие в нем еще в 2017-м, когда мероприятие проходило на Украине, но не смогла попасть в соседнюю страну из-за посещения Крыма. В 2018 году Самойлова не смогла преодолеть полуфинальную стадию конкурса.