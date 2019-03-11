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Общество

Новой методике лечения рака легких научат российских врачей

В НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова провели бесплатный мастер-класс по сохранению у больных раком легких одну долю органа, не удаляя его полностью. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на заведующего хирургическим торакальным отделением центра Евгения Левченкова, российские врачи теперь могут перенять эту методику.

По словам специалиста, ежегодно в России выявляется более 60 тыс. больных раком легкого, из которых 70-80% — пациенты с IV, неоперабельной стадией болезни. 20-30% пациентов требуется хирургическое вмешательство

Сейчас уже 260 подобных операций по всей стране выполнено с такой методикой.

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