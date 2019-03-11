Пропавшего в опочецком лесу ребенка нашел охотник с собакой

09:41, 11 марта 2019, ПАИ

Пропавшего вечером 10 марта 7-летнего мальчика в Опочецком районе нашел в ночь на 11 марта охотник с собакой в болотистой местности лесного массива в двух километрах от деревни Мартиново, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Для поиска ребенка привлекались силы пожарной части № 20 в составе 11 человек, бригада Скорой медицинской помощи в числе 3 человек, двое представителей администрации Опочецкого района, 16 местных жителей и трое охотников, а также силы УМВД.

Ребенок был передан бригаде СМП, которая оценила его состояние как удовлетворительное.

Напомним, 10 марта около 20:00 в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий» поступило заявление от матери ребёнка. Женщина рассказала, что мальчик гулял рядом с деревней Мартиново и пропал, возможно, он заблудился в лесу.