Пропавшего в опочецком лесу ребенка нашел охотник с собакой
Пропавшего вечером 10 марта 7-летнего мальчика в Опочецком районе нашел в ночь на 11 марта охотник с собакой в болотистой местности лесного массива в двух километрах от деревни Мартиново, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.
Для поиска ребенка привлекались силы пожарной части № 20 в составе 11 человек, бригада Скорой медицинской помощи в числе 3 человек, двое представителей администрации Опочецкого района, 16 местных жителей и трое охотников, а также силы УМВД.
Ребенок был передан бригаде СМП, которая оценила его состояние как удовлетворительное.
Напомним, 10 марта около 20:00 в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий» поступило заявление от матери ребёнка. Женщина рассказала, что мальчик гулял рядом с деревней Мартиново и пропал, возможно, он заблудился в лесу.