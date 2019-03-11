83-летняя пенсионерка погибла на пожаре в деревне Платишино Красногородского района

09:53, 11 марта 2019, ПАИ

9 марта в 15:55 сгорел жилой дом в деревне Платишино Красногородского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на месте пожара обнаружена погибшей 83-летняя хозяйка дома. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Пожарные спасли соседний дом и 7 надворных построек.

В тот же день в 16:00 сгорело бесхозное строение в деревне Клетошно Бежаницкого района из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

В 23:13 на улице Речной в Пустошке сгорели дровяник, баня и хлев, а также вся кровля жилого дома. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на вводе в дровяник. В 3:02 по аналогичной причине сгорела баня в деревне Лобановщина Гдовского района.

10 марта в садоводстве «Коммунальщик» в Пскове изнутри выгорел дачный дом из-за нарушений правил эксплуатации печи.