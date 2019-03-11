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Общество

Почти 420 человек предупредили сотрудники МЧС об опасности выхода на лед Псковско-Чудского озера

8,9 и 10 марта об опасности выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр оперативные группы ГУ МЧС России по Псковской области совместно с региональным УГИБДД УМВД предупредили 419 человек на 180 единицах техники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Отмечается, что дежурство оперативных групп организовано на временных постах, созданных в населённых пунктах Неёлово и Солоново Псковского района в соответствии с распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лёд с 8 марта.

Взаимодействие специалистов МЧС с сотрудниками Госавтоинспекции обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта. Сотрудники МЧС доводят до водителей и пассажиров машин содержание распоряжения о запрете выхода на лёд под роспись.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лёд они обязаны.

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