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Общество

30-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов по реализации проекта «Формирование городской среды» в 2018 году

30-е место заняла Псковская область в рейтинге субъектов по реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» в 2018 году, сообщается на сайте Минстроя России.

Регион набрал 48 баллов. Аналогичные показатели имеет Кабардино-Балкарская Республика.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа лучший результат имеют Калининградская область (в общем рейтинге 6-е место, 73 балла), Республика Коми (9-е место, 70 баллов) и Архангельская область (16-е место, 63 балла).

Лидером общероссийского рейтинга стала Московская область, которая набрала 82 балла из 122 возможных. Второе место заняла Тульская область, получившая 81 балл. Третью строчку рейтинга с 80 баллами разделили Калужская область и Красноярский край.

Проделанная работа оценивалась в 81 регионе, в рейтинг не вошли субъекты России, которые не являлись получателями средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. Это Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Рейтинг составлялся на основании 28 критериев, среди которых принятие муниципальных программ и правил благоустройства в установленные сроки, процент освоения средств федерального бюджета, наличие центра компетенций, количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий.

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