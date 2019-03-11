Замначальника областной Росгвардии примет граждан в Великих Луках 13 марта
13 марта с 12:00 до 13:00 в Великих Луках заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области – начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Василий Софин проведет прием граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Темой для встречи станут вопросы оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности. Прием граждан пройдет по адресу: Великие Луки, улица Карла Либкнехта, 7/1.