Лом черного металла и замороженные корни хрена задержали пограничники в Невельском районе

16:03, 11 марта 2019, ПАИ

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали три партии грузов и товаров при попытке их незаконного перемещения на территорию России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В районе населенного пункта Стайки Невельского района пограничники задержали малотоннажный грузовой автомобиль «Фольксваген» под управлением 29-летнего гражданина сопредельного государства. В грузовом отсеке транспортного средства пограничники обнаружили более тонны лома цветных металлов.

При аналогичных обстоятельствах в районе населенного пункта Туричино Невельского района сотрудники Управления задержали грузовой автомобиль «Рено». 47-летний водитель признался, что перевозит в Россию порядка 20 тонн лома черных металлов.

Как и в большинстве подобных случаев, товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз у водителей отсутствовали. В ведомстве рассказали, что пояснить его происхождение мужчины также не смогли, но уверенно сообщили, что планировали с продажи металлов получить материальную выгоду.

Еще один случай произошел уже в районе населенного пункта Лобок Невельского района. Пограничники остановили для проверки документов грузовой автомобиль «Вольво», в котором 35-летний иностранец пытался ввезти в Россию около 21 тонны замороженного корня хрена неизвестного происхождения. Необходимая документация на груз, подтверждающая его качество и безопасность, у водителя отсутствовала.

Задержанные автомобили вместе с грузами были переданы установленным порядком сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующих решений по каждому факту.