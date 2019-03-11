0
19:41
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
17:42
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
16:40
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
16:29
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
16:23
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
16:10
Стейки из мраморной говядины могут попробовать псковичи в ресторане «Филей»
15:34
Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Почти на четверть сократилась заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю

За неделю, с 4 по 10 марта, в Псковской области заболеваемость ОРВИ  относительно предыдущей недели сократилась на 23,4%, что ниже недельного эпидемического порога на 40,9%. Всего в регионе выявили 4 тыс. 578 случаев заболевания ОРВИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.

В Пскове заболеваемость  ОРВИ понизилась относительно предыдущей недели на 28,4%,  что выше недельного эпидемического порога на 0,3%. За семь дней ОРВИ было выявлено у 1 тыс. 915 горожан.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрированы 70 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 30 в Пскове.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю были выполнены 44 лабораторных (микробиологических) исследований воды (все соответствуют требованиям), 38 – пищевых продуктов (1 не соответствует требованиям), проверен 191 смыв (все соответствуют требованиям).

Сотрудники Управления составили 39 протоколов об административных правонарушениях, выдали 8 предписаний об устранении нарушений и 3 представления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
11 марта 2019
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
11 марта 2019
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
11 марта 2019
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
11 марта 2019
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
11 марта 2019
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
Стейки из мраморной говядины могут попробовать псковичи в ресторане «Филей»
11 марта 2019
Стейки из мраморной говядины могут попробовать псковичи в ресторане «Филей»
Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл Михаил Ведерников
11 марта 2019
Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл Михаил Ведерников
30-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов по реализации проекта «Формирование городской среды» в 2018 году
11 марта 2019
30-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов по реализации проекта «Формирование городской среды» в 2018 году

Идет загрузка...