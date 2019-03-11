Почти на четверть сократилась заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю

17:55, 11 марта 2019, ПАИ

За неделю, с 4 по 10 марта, в Псковской области заболеваемость ОРВИ относительно предыдущей недели сократилась на 23,4%, что ниже недельного эпидемического порога на 40,9%. Всего в регионе выявили 4 тыс. 578 случаев заболевания ОРВИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.

В Пскове заболеваемость ОРВИ понизилась относительно предыдущей недели на 28,4%, что выше недельного эпидемического порога на 0,3%. За семь дней ОРВИ было выявлено у 1 тыс. 915 горожан.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрированы 70 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 30 в Пскове.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю были выполнены 44 лабораторных (микробиологических) исследований воды (все соответствуют требованиям), 38 – пищевых продуктов (1 не соответствует требованиям), проверен 191 смыв (все соответствуют требованиям).

Сотрудники Управления составили 39 протоколов об административных правонарушениях, выдали 8 предписаний об устранении нарушений и 3 представления.