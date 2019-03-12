Работники уголовно-исполнительной системы в России отмечают 12 марта профессиональный праздник

09:00, 12 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 12 марта, в России отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, установленный указом президента от 16 ноября 2010 года №1433.

Как пишет портал calend.ru, 12 марта 1879 года российский император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.

Долгие годы уголовно-исполнительная система находилась в ведомстве Министерства внутренних дел, но, в связи с реформированием государственной системы и переходом к демократическим формам управления, рядом документов был намечен переход уголовно-исполнительной системы в ведомство Министерства юстиции.

8 октября 1997 года президент России Борис Ельцин издал указ «О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации». Через год, 30 октября 1998 года, Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 1254 «Вопросы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации», которое стало завершающим этапом в процессе перехода системы исполнения уголовных наказаний из МВД России в Минюст России.

Федеральным органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России и созданная для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы создаются на территориях субъектов Российской Федерации.

Численность сотрудников уголовно-исполнительной системы России составляет более 300 тысяч человек. В задачи специалистов входит оградить законопослушное большинство от различных преступных посягательств и вернуть оступившихся, нарушивших закон сограждан, в полноценное, здоровое общество.