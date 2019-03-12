На обязательные работы отправил суд жителя Пустошкинского района за «пьяное» ДТП, в котором пострадал его сын

09:58, 12 марта 2019, ПАИ

450 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года получил 37-летний житель Пустошкинского района за ДТП, в котором пострадал его сын, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что 22 мая 2018 года в деревне Речка Пустошкинского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и его автомобиль выехал на встречную полосу дороги, где врезался в бетонное ограждение моста. В результате аварии здоровью несовершеннолетнего сына автовладельца, который находился на заднем пассажирском сидении, был причинен тяжкий вред.

Опочецкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренном частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение Пправил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).