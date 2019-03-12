Более пяти тысяч государственных услуг Пенсионного фонда оказано в 2018 году через МФЦ в Псковской области

14:30, 12 марта 2019, ПАИ

В Псковской области более пяти тысяч государственных услуг Пенсионного фонда РФ (ПФР) оказано в 2018 году через Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ПФР.

Чтобы получить услугу Пенсионного фонда необязательно лично обращаться в ПФР по месту жительства. Большинство услуг доступны в МФЦ. В Псковской области работают 24 офиса МФЦ. Получить услугу можно в любом МФЦ региона вне зависимости от района прописки, что особенно удобно для работающих граждан. Поданные в МФЦ заявления поступают в ПФР, где в установленные законом сроки выносятся решения, так же, как если бы гражданин обратился непосредственно в Пенсионный фонд.

Из 5 тысяч 448 обращений самое большое количество касалось выдачи СНИЛС, получения сертификата и распоряжения средствами материнского капитала, информирования о состоянии ИСЛ, выдачи справок о размере пенсии.