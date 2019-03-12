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Общество

«Очень громкую премьеру» и спектакль о киборгах покажет Псковский драмтеатр в апреле

В апреле Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина покажет «Очень громкую премьеру» и спектакль о киборгах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Театр планирует сыграть 20 спектаклей. Среди них – два совершенно новых. В частности, на большой сцене режиссер Талгат Баталов выпускает «Очень громкую премьеру», «оглушительную комедию» по мотивам пьесы французских авторов Даниэля Наварро и Патрика Одекера. В главной роли – Александр Овчаренко. Спектакль можно посмотреть 11, 12 и 30 апреля.

На камерной сцене – премьера фантастической мелодрамы R. E. P. L. I. C. A. Спектакль ставит режиссер Александр Баркар, в основе – пьеса Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». По сюжету, открывается фирма, в которой любой мужчина или женщина может подобрать себе спутника жизни – внешне не отличимого от человека робота. В главных ролях – Наталья Петрова и Денис Золотарев. Спектакль покажут 6, 7 и 24 апреля.

20 марта в театре пройдет спектакль «Ревизор», а 23 марта – «Метель». В репертуаре также недавние премьеры. Социальную драму «Жанна» покажут 13 апреля. А «Гробница малыша Тутанхамона» запланирована в воскресенье 21 апреля. Премьеру прошлого театрального сезона - «Каштанка» - театр сыграет 25 апреля.

В афишу также включены более старые спектакли, и оба – по произведениям Чехова: комедия «Позвольте вам выйти вон» состоится 14 апреля, а драма «Ионыч» – 18 апреля. Моноспектакль Ирины Смирновой «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин» исполняется нечасто, но в апрельский репертуар он также включен. Стихи Северянина прозвучат на малой сцене театра 17 апреля. Маленьких зрителей ожидают «Год жирафа» (13 апреля) и «Краденое солнце» (21 и 27 апреля).

Кроме того, театр исполнит два спектакля на гастролях. 1 апреля в «Гоголь-центре» в Москве будет показана «Река Потудань» в рамках конкурсной программы юбилейного XXV Всероссийского фестиваля «Золотая маска». А 18 апреля этот же спектакль посетит Архангельск и будет сыгран на фестивале «Европейская весна».

Билеты можно приобрести в кассе театра или на сайте.

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