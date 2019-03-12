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Общество

16 нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр за прошлую неделю

На минувшей неделе инспекторы отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 5 плановых и 8 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 16 нарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок возбуждены 11 дел об административных правонарушениях, 9 собственников привлечены к административной ответственности, выданы 14 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 225 тысяч рублей, взыскано 40 тысяч рублей. Устранены 2 нарушения.

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