16 нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр за прошлую неделю

19:33, 12 марта 2019, ПАИ

На минувшей неделе инспекторы отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 5 плановых и 8 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 16 нарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок возбуждены 11 дел об административных правонарушениях, 9 собственников привлечены к административной ответственности, выданы 14 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 225 тысяч рублей, взыскано 40 тысяч рублей. Устранены 2 нарушения.