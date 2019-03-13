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Общество

Выставка работ участников конкурса «Все в Псков» откроется 28 марта

28 марта в 11:00 в библиотеке «Радуга» (Псков, улица Новосёлов, 11) откроется выставка «Псков и его окрестности глазами юных туристов». На вернисаже будут представлены рисунки участников всероссийского конкурса «Все в Псков», который проводили «Псковская правда» и турбюро «Континент» для участников федеральной программы развития детского познавательного туриста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты.

В прошлом году по этой программе Псковскую область посетили более полутора тысяч российских школьников. После путешествия они присылали в редакцию селфи, эссе и рисунки, сделанные во время поездки или после нее. Победители с основных и специальных номинациях получили семейный тур в Псковскую область, смартфон, портативные колонки, наборы для художественного творчества, книги о Пскове. В частности, в номинации «Рисунок» победила 17-летняя Александра Клепикова из города Покров Владимирской области.

Рисунок Александры Клепиковой

«Мы очень переживали, будут ли смотреться распечатанные копии рисунков конкурсантов, - рассказала директор турбюро «Континент» Светлана Баранова. - Но работы настолько качественные и интересные, что станут украшением выставки и будут интересны псковичам».

Работы всех участников конкурса можно будет увидеть на выставке в «Радуге».

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