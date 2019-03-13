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Общество

На улице Труда в Пскове с 18 марта будет работать мобильный ФАП, где можно пройти диспансеризацию

Псковская городская поликлиника приглашает псковичей на выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт (автобус с госномером «В 862 КР 60») с 18 по 22 марта и с 25 по 29 марта с 10:00 до 14:00 будет дежурить у «Семейного «Магнита» по адресу: Псков, улица Труда, 37а, сообщили Псковскому агентству информации в медицинском учреждении.

Диспансеризация на выездном ФАПе включает в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ и выдачу направлений на анализы. График еженедельно обновляется в средствах массовой информации.

Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.

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