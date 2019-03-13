Ограбивший незнакомца 40-летний пскович приговорен к трём годам колонии

20:31, 13 марта 2019, ПАИ

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40–летнего псковича. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ, а именно в совершении грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества с применением насилия не опасного для жизни и здоровья.

В суде установлено, что в июле 2016 года в утреннее время осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо одного из жилых домов города, подошел к сидящему на земле, ранее ему не знакомому мужчине. В этот момент у осужденного возник умысел на совершение открытого хищения принадлежащего данному лицу имущества. С целью подавления воли и сопротивления последнего осужденный нанес ему удар ребром ладони в области затылка, а затем 2 удара коленом в область головы, отчего тот упал на землю. После этого нападавший забрал принадлежащие потерпевшему материальные ценности (мобильный телефон и денежные средства) и с места совершения преступления скрылся, продав похищенное имущество в одном из ломбардов города и приобретя на вырученные денежные средства алкогольные напитки.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, характеризующих его личность данных, наличия ряда смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также того, что он впервые привлекался к уголовной ответственности, назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.