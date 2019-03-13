В клубе «Будем здоровы» Псковского Красного Креста начались занятия для новой группы слушателей

22:05, 13 марта 2019, ПАИ

В клубе «Будем здоровы» Псковского Красного Креста стартовал второй курс информационно-образовательных занятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний для новой группы пожилых людей из числа детей войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

На первом занятии «Гипертония-безмолвный убийца. Курс самообороны» врач-консультант Жанна Шлосберг, рассказала об особенностях развития гипертонической болезни (артериальной гипертензии), ее причинах, лечении и профилактике заболевания. По словам доктора, диагноз артериальной гипертензии ставится при обнаружении артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. не менее двух раз при повторных визитах к врачу.

Среди факторов риска развития гипертонии специалист назвала неуправляемые (пол, возраст и наследственность) и управляемые (избыточная масса тела, потребление алкоголя, курение, низкая физическая активность, повышенное потребление соли с пищей, повышенный уровень холестерина, стрессы). Специалист обратила внимание слушателей, что гипертоническая болезнь опасна осложнениями, которые поражают органы-мишени: сердце, почки, головной мозг, глаза и нередко приводит к хронической почечной недостаточности, снижению и потере зрения, ишемической болезни сердца, в т.ч. и к инфаркту миокарда, ишемическому и геморрагическому инсульту.

Доктор подробно рассказала о симптомах инсульта и правилах оказания самопомощи и помощи другому человеку. Чтобы не допустить осложнений, она посоветовала пожилым людям держать под контролем артериальное давление, для этого необходимо иметь дома аппарат для измерения АД, и вести дневник, куда ежедневно записывать показания измерений давления и частоту пульса, и обязательно проконсультироваться с врачом для назначения терапии.

Поскольку гипертония - заболевание хроническое, его лечение проводится на протяжении всей жизни пациента. На вопрос о профилактике заболевания, доктор посоветовала исключить факторы риска развития заболевания, другими словами, вести здоровый образ жизни. Тема занятия оказалась очень злободневной для пожилых людей, и участники встречи задавали доктору много вопросов, старательно записывая нужную информацию.

Напомним, что занятия в клубе «Будем здоровы» проходят в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.