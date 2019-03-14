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Общество

9 лет колонии получила великолучанка за убийство мужчины

В Великих Луках судимую местную жительницу приговорили к 9 годам колонии за убийство мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

4 мая 2018 года 21-летняя девушка в нетрезвом состоянии, находясь в заброшенном помещении, ударила 55-летнего мужчину ножом в грудь. Великолучанин скончался на месте.  

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Великолучанка ранее была судима за избиение по части 2 статьи 111 УК РФ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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